Acquisition de véhicules diversement appréciée: Les précisions du bureau des Relations publiques de la Police nationale Dans le cadre de son programme de renouvellement du parc automobile devenu obsolète, la Direction générale de la Police nationale a lancé, au mois de janvier 2020, un marché de clientèle, relatif à l’acquisition de véhicules de transport de troupes, d’intervention et de service, pour une période de trois ans. L’acquisition de véhicules ayant été diversement traitée par la presse et mal appréciée, le bureau des Relations publiques de la Police nationale via un communiqué parvenu à Leral.net, a tenu à apporter son éclairage et ses précisions…

A la suite de la publication du dossier d’appel à concurrence dans le journal "Le Témoin" n°1270 du mardi 10 mars 2020, l’ouverture des plis s’est tenue le 09 avril 2020. A l’issue des travaux d’évaluation effectués par le comité technique, explique le communiqué, la commission des marchés a retenu comme attributaire les candidats suivants



Lot 1 Fourniture de véhicules types 4×4 station wagon : (CFAO-MOTORS)

Lot 2 Fourniture de véhicules genre berline :(Sénégalaise de l’automobile)

Lot 3 Fourniture de véhicules de services types SUV : (CFAO)

Lot 4 Fourniture de véhicules d’intervention genre Pick up double cabine mono cabine et camions transport de troupe : (EMG)



Pour le Bureau National, il convient de préciser qu’à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire, le candidat EMG avait introduit un recours contentieux au niveau de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).



Par décision n°118/2020 en date du 05 août 2020, cette dernière a demandé à l’autorité contractante de passer à la réévaluation du lot 2.



Face à cette situation, le comité technique chargé de l’évaluation des offres désigné à cet effet, a finalement retenu comme nouvel attributaire du lot 2, le candidat EMG pour un montant total du lot arrêté à 656 900 000 FCfa et pour des prix unitaires (et non un prix unitaire) fixé à 90 050 000 Fcfa.



Il y a lieu de préciser que les 656 900 000 FCfa représentent les acquisitions prévues sur trois ans, destinés à renouveler les véhicules de service et d’intervention de la Police nationale.



Selon toujours le document, en ce qui concerne les 90 050 000 FCfa cités dans la presse, il s’agit d’un cumul de prix unitaires de trois catégories de véhicules constituant les 03 sous-lots du lot n°02.



« Par ailleurs, il convient de rappeler que les règles de passation d’un marché de clientèle, sont fixées en vertu des dispositions du Code des marchés publics, notamment en son article 25.



Par conséquent, le présent marché ne viole en aucune manière l’article susvisé et il a été passé, après avis favorable de l’Organe chargé du Contrôle à priori, à savoir la Direction centrale des marchés publics (DCMP) » explique la note.



