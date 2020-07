Acquisition et utilisation des véhicules administratifs: ce que l’IGE décèle et recommande Les rapports 2017, 2018 au titre des manquements récurrents, notent la violation de textes législatifs et réglementaires, précisément ceux afférents à la gestion des ressources humaines, à la commande publique, à la comptabilité des deniers et matières.

Comme annoncé par leral.net ce matin, dans ses rapports remis hier au président de la République, selon l’IGE qui s’est penchée sur l’acquisition et l’utilisation des véhicules administratifs, note que de nombreuses irrégularités ont cours au niveau des administrations.



Des enquêtes ont été aussi menées sur un programme d’acquisitions de véhicules à l’ANACIM, des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD), du programme de gestion des déchets solides urbains de Dakar…



Il ressort de la mission de l’IGE, la persistance au sein des administrations centrales et décentralisées, d’anomalies dans leur gestion administrative tout comme dans leur gestion financière.



Une illustration parmi d’autres, il a été constaté que certaines acquisitions des voitures administratives se font en dehors du programme annuel de l’Etat. Ce qui ouvre la porte à beaucoup de dérives.



Mais pis encore, souvent comme un détournement des véhicules sont utilisés à des fins privées, sur le dos de l’Etat des véhicules et même certains sont détenus et conduits par des personnes non habilitées.



Puisque l’Etat dispose de moyens de dissuasion et même de sanctions, l’IGE recommande d’adopter ces mesures dissuasives. Et mieux, elle préconise l’application des sanctions prévues par l’instruction du 05 novembre 2008, portant application du décret 2008-695 du 30 juin 2008.



