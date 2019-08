Acte 4 de la démocratisation de l’Internet: Sonatel baisse ses tarifs et propose de nouvelles offres Sonatel accélère encore la démocratisation de l’internet fixe à la maison et s’engage à fournir une expérience client incomparable dans le même temps.

Apres l’atteinte de l’engagement de baisse tarifaire sur la data mobile en janvier 2018, cet acte 4 permet de faire profiter le marché sénégalais d’une baisse de 83% du prix du mégabits/s sur les offres internet à la maison, comparée aux tarifs de 2016. Cette baisse est fortement tirée par l’internet très haut débit, notamment la fibre d’orange qui en 2 ans, a vu son prix du mégabit baisser de 79%. En effet, dans cet acte 4, Sonatel privilégie la hausse des débits de toutes les offres au même prix, voire même une baisse de prix sur les 12 premiers mois.



L’objectif de cet Acte 4 est d’accélérer davantage l’entrée de l’internet fixe dans chaque famille, quels que soient la technologie disponible dans sa zone d’habitation et son niveau de revenu. Aujourd’hui, pour garantir un meilleur confort d’utilisation, c’est une refonte complète des offres internet pour la maison et les entreprises qui est faite.



En effet, Sonatel offre deux fois plus de volume pour le même prix. Ces nouvelles expériences clients tiennent compte des besoins multiples et différents des clients de Sonatel : s’informer, se cultiver, se divertir ou accélérer son business. Ce passage est également préparatoire pour les nouveaux usages à venir dans le numérique (objets connectés, maisons intelligentes, etc.).



Pour les entreprises, Sonatel propose, quelles que soient leurs tailles, leurs activités et où qu’elles soient au Sénégal, une nouvelle gamme de solutions de plus en plus performantes et accessibles. Une gamme complète et simplifiée pour que chaque entreprise trouve facilement la solution qui lui correspond le mieux. Rendez-vous est ainsi donné aux clients Entreprises, à la rentrée en septembre 2019, pour découvrir le détail des nouvelles propositions.



Les engagements de Sonatel comprennent aussi une démarche globale sur l’amélioration de l’expérience client, avec par exemple, la volonté de réduire les délais d’installation de l’internet fixe à la maison à moins de 7 jours. le service client orange présent 24h/24 et 7j/7 a été plébiscité par les consommateurs sénégalais.



Pour rappel, il est le seul service Client télécom d’Afrique de l’ouest à être certifié quatre (4) années de suite depuis 2016 Copc (Customer operation performance Center). Le Copc est une certification exigeante qui témoigne de la volonté de Sonatel d’améliorer en permanence, la qualité de l’expérience de ses clients.



Toujours dans sa volonté d’améliorer l’expérience des utilisateurs, Sonatel a couvert plus de 66% de la population en réseau 4g.En outre, toutes les capitales régionales sont couvertes en 4g+. Une récente étude benchmarking du cabinet Open-signal, place d’ailleurs le Sénégal premier pays africain en disponibilité 4g devant le Maroc et l’Afrique du Sud. Et enfin, la fibre est devenue une réalité pour près 20.000 foyers et entreprises au Sénégal. Et Aujourd’hui, plus de 100.000 maisons sont potentiellement raccordables au réseau Fibre d’orange.











Libération

