Actes pédophiles sur une fillette de 6 ans : Une adolescente 14 ans en prison pour viol

Installée en Italie pour les besoins de son travail, K. Sène, très préoccupée par l’éducation de sa fille K. Guèye, âgée de 6 ans, l’a inscrite dans un internat situé aux alentours du quartier Dieuppeul. Récemment, au cours de l’une de leurs conversations téléphoniques, la maman a senti la petite préoccupée, comme si quelque chose la tourmentait. Plusieurs fois, la gamine a souhaité sortir de l’école. Venue au Sénégal le 5 août pour s’enquérir de la situation, K. Sène a failli s’évanouir lorsque son enfant lui a raconté l’enfer qu’elle vivait.



Selon la fillette, une certaine A. Yade, fille de la technicienne de surface, chargée du nettoiement des lieux, abusait régulièrement d’elle depuis quelque temps.



Chaque fois que sa libido était dérangée, l’adolescente faisait entrer la petite dans une pièce et l’obligeait à ôter ses habits. Dès qu’elle était en tenue d’Eve, raconte K. Guèye, l’aide-ménagère qui menaçait de la tuer si elle la dénonçait, l’obligeait à lui lécher les parties intimes. Puis, elle versait un liquide sur les siennes et y introduisait son doigt.



Puisqu’elle est mineure, la suspecte, arrêtée par le commissariat de Dieuppeul, a été entendue en présence de sa mère. Elles sont toutes les deux domiciliées à Thiès. A. Yade a catégoriquement nié les faits.



L’examen gynécologique fait sur K. Guèye a conclu qu’il y a une perte d‘hymen. Le viol étant défini comme “toute pénétration de quelque manière que ce soit”,



A. Yade, qui a été déférée devant le procureur de la République le 11 août dernier, risque gros. Elle est poursuivie pour viol, pédophilie, lesbianisme, incitation à la débauche et menaces de mort.

