Actions de bienfaisance envers les démunis : Près de 2000 enfants sont circoncis entre Parcelles assainies et Djeddah Thiaroye Kao Ouf de soulagement pour des centaines de pères et mères de famille dans la Banlieue de Dakar, notamment à Djeddah Thiaroye Kao. Le président de la Convention citoyenne Neneen, Mamadou Guèye, dans le cadre de ses actions sociales, a procédé à la circoncision de plus de 350 enfants.

La cérémonie a eu lieu le week-end passé au groupe scolaire Thierno Salif Ndongo de Djeddah Thiaroye Kao. Ce jour-là, les salles de classes de l’école ont été transformées en «hôpital».



Les cris des enfants fusaient de partout. «C’est un acte que nous avons l’habitude de faire pour aider les parents qui ont des revenus faibles. Si la circoncision d’un enfant peut coûter jusqu’à 30.000 frs, pour un père de famille qui a trois à quatre enfants ou plus, vous imaginez que ce sera dur pour lui de les prendre tous en charge. C’est dans ce sens que nous avons jugé nécessaire d’organiser cette séance collective de circoncision», explique Mamadou Guèye.



Le président de la Ccn a assuré que les médecins sont mobilisés pour le suivi des enfants. «À la fin, un grand «Kassak» sera organisé pour faire rire aux enfants, qui pleurent aujourd’hui (dimanche, Ndlr)», dit-il.



Aux Parcelles assainies également, 1536 enfants ont rejoint la «case des hommes». Ils ont été circoncis par le leader de Génération originale, Amadou Guèye. «Nous avons pris en charge tout le package, c’est-à-dire l’intervention chirurgicale, les boubous et les médicaments. Nous avons organisé cette opération pour venir en aide les parents des enfants», a soutenu Guèye l’Original, candidat à la mairie des Parcelles assainies.

