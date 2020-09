Activité extractive : Une légère hausse de 0,2% enregistrée au deuxième trimestre 2020

Au titre de l’or, la Dpee renseigne que l’exploitation aurifère a fait ressortir une croissance trimestrielle de 14,5%, au deuxième trimestre 2020, dopée par une augmentation de 7,5% de la teneur des fosses exploitées. En revanche, sur une base annuelle, la production d’or s’est repliée de 27,8% au deuxième trimestre.



En cumul sur le premier semestre de l’année, une baisse de 36,6% de la production est notée, imputable à la faible teneur (-32,0%) du minerai extrait sur la période, à la baisse de la demande sur fond de crise sanitaire de la covid-19 et aux cours relativement élevés du métal jaune (1711 $ US/once). En perspectives, la production d’or devrait s’inscrire sur une nouvelle trajectoire de croissance avec, notamment, l’acquisition du projet aurifère de Massawa qui présente la teneur en or la plus élevée en Afrique. Les réserves du complexe aurifère Sabodala-Massawa sont estimées à 4,8 millions d’onces avec une production annuelle moyenne de 384.000 onces sur les 5 premières années d’exploitation.



Pour ce qui est du phosphate, la production s’est renforcée de 26,4% entre le premier et le deuxième trimestre 2020, en liaison avec la hausse de la demande et un bon taux de marche des installations. Sur une base annuelle, la production a affiché des signes de faiblesse avec des baisses respectives de 14,6% et 27,4% en glissement et en cumul sur le premier semestre 2020, sous l’effet de la pandémie de la covid19.



Concernant l’attapulgite (absorbant naturel), la production du deuxième trimestre 2020 est ressortie en baisse de 9,0% par rapport au trimestre précédent, sous l’effet du repli des commandes étrangères du fait de la pandémie de la covid-19. Sur un an, la production d’attapulgite s’est consolidée de 58,4% au deuxième trimestre.



S’agissant du sel, la production est ressortie en baisse trimestrielle de 4,8%, au deuxième trimestre 2020. Ce résultat reflète la dégradation (-7,5%%) des ventes dans l’espace Uemoa, principale destination du sel sénégalais.

En revanche, les ventes locales ont progressé de 7,4% sur la période sous revue, stimulées par la demande des grandes surfaces et des industries agroalimentaires. Comparée à la même période en 2019, la production du sel a crû de 3,0% au deuxième trimestre. Sur les six premiers mois de l’année, la croissance de la production s’est établie à 0,8%, en lien avec la hausse du volume des exportations.

Adou FAYE

Dans sa Note de conjoncture pour le deuxième trimestre 2020, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a révélé ses indicateurs. Elle renseigne que l’activité extractive a enregistré, au deuxième trimestre 2020, une légère hausse de 0,2% en variation trimestrielle, tirée par les productions d’or (+14,5%) et de phosphate (+26,4%). En glissement annuel et en cumul sur les six premiers mois de l’année, des contractions respectives de 15,0% et 19,9% de l’activité sont notées, en liaison avec la production aurifère et de phosphate.Source : https://www.lejecos.com/Activite-extractive-Une-le...