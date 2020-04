Activités de la Dibiterie Poulo Thiés : Une menace a été détectée ! Bien connue des thiessois et naguère très prisée, la Dibiterie de Yoro Sidibé ( Poulot ) de Thies en cette période est durement touchée par la crise du COVID-19. Des mois de galère, des pertes de revenus, et autres, c’est la lecture pessimiste livrée par M Sidibé, son patron. Entretien

Rencontré en marge d’une couverture médiatique de leral.net du couvre-feu à Thiès, Yoro Sidibé ne cache pas son désarroi. Car depuis le 8 mars ils sont contraints au chomage technique pour respecter les consignes et mesures étatiques.

Pour une activité qui fonctionne surtout la nuit, le manque-à-gagner se dessine tout seul. Car selon M Sidibé, des millions de francs CFA ont été perdus du fait des commandes annulées. Le ravitaillement en moutons se fait difficilement.

En régle avec les impots et domaines pour la fiscalité, il se sent pourtant oublié dans les mesures d’appui du l’Etat. Et Ironie du sort, le mois béni du Ramadan vient corser la note en termes de pertes.

En bon croyant, Yoro Sidibé dit accepter cette décision divine, avec l’espoir d’une issue plus heureuse après ces mois de morosité.



