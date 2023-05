Actualisation de la loi portant Code de l'Environnement : Les acteurs à pied d'œuvre

Un atelier de partage du projet de loi portant Code de l’Environnement, a été organisé par l’ONG Natural Justice, en partenariat avec le LERPDES. Il permettra de partager avec les membres de la Commission du Développement Durable et Transition Écologique, de la Commission Développement rural et de la Commission des Délégations de l’Assemblée nationale du Sénégal, sur les enjeux et le contenu du projet de Code de l’Environnement avant son examen et son vote par le Parlement. "Le code de l’Environnement existe depuis 1983 au Sénégal, mais il a été révisé en 2001, donc actuellement on applique celui de 2001", a expliqué Mohamed Ayib Salim Daffé. Selon lui, il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été pris en compte dans le code, donc son actualisation demeure nécessaire, afin de répondre aux nouveaux défis et enjeux de la gouvernance mondiale de l’environnement.