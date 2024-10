Adama Barrow s’oppose à toute limitation du nombre de mandats Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

Gambie

Atlanticactu/ Limitation des Mandats/ Saliou Ndong

Le président gambien, Adama Barrow, rejette fermement l'idée de limiter le nombre de mandats dans son pays. Lors d'une récente interview accordée aux médias de son parti, le NPP, il a rappelé que la Constitution de la Gambie ne prévoit aucune restriction à ce sujet. Il a accusé les opposants de l'UDP d'être à l'origine de ce débat.

Adama Barrow s'est réjoui que l'UDP n'aura pas à choisir le candidat du NPP pour la prochaine élection présidentielle. « Cette responsabilité appartient aux membres de mon parti », a-t-il affirmé depuis la State House, en confirmant sa candidature pour 2026.

« Je veux dire à l'UDP que je serai candidat en 2026. Qu'ils viennent me battre. Les Gambiens ne sont pas dupes, ils savent qui travaille et qui ne travaille pas », a déclaré Barrow, visiblement impatient de se mesurer à son rival de longue date, Ousainou Darboe, lors des prochaines élections.

« Je tiens à le rassurer : cette fois-ci, quand j'en aurai fini avec lui, il ne se relèvera pas », a lancé Barrow, comme un message destiné au vieil avocat de 76 ans.

Ces déclarations du président Barrow ont été rapportées par le journal en ligne « The Standard.



