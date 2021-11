Adama Ndiaye, Emedia: "Le site est plus accessible et de nouvelles rubriques ont été mises en place" Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Novembre 2021 à 21:47 | | 0 commentaire(s)| Le Coordonnateur de Emedia, Adama Ndiaye, lors du lancement de leur nouvelle plateforme ce samedi, est revenu sur cette cérémonie en affirmant que le projet existait depuis trois ans. "Le contenu est revisité, le site est plus accessible, le flux plus rapide et avec de nouvelles rubriques", a déclaré le journaliste. De gros moyens ont été déployés pour maintenir le cap dans le traitement des informations et aussi satisfaire l'attente des internautes.



