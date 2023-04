Adieu aux forces armées sénégalaises : Général Cheikh Wade fier d’un «devoir accompli»

Officier émérite, sérieux et loyal. Les superlatifs ne manquent pas pour témoigner des qualités du général d’armée Cheikh Wade, Chef d’état-major général des armées (Cemga) sortant qui a dit au revoir, hier, aux Armées. Dans la solennité, mais surtout avec le sentiment du « devoir pleinement accompli ». « Je pars avec le sentiment du […]

Officier émérite, sérieux et loyal. Les superlatifs ne manquent pas pour témoigner des qualités du général d’armée Cheikh Wade, Chef d’état-major général des armées (Cemga) sortant qui a dit au revoir, hier, aux Armées. Dans la solennité, mais surtout avec le sentiment du « devoir pleinement accompli ».

« Je pars avec le sentiment du devoir pleinement accompli ; avec la grande fierté d’avoir apporté ma contribution à la construction continue de notre belle et prestigieuse Armée dans le sillage de mes illustres prédécesseurs et chers grands anciens ». La confidence faite par le général d’armée, Cheikh Wade, Chef d’état-major général des armées (Cemga) sortant, hier à sa cérémonie d’adieu aux Forces armées sénégalaises (Fas), sonne tout comme un legs et un témoignage. Au soir d’une belle et riche carrière de quatre décennies, le troisième général de corps d’armée de l’histoire des Fas peut partir la tête haute. L’allure fière dans une émotion contenue. Et surtout du devoir accompli. D’avoir servi dans l’une des postures les plus exaltantes : la vie militaire. Alors, que de leçons ! « J’ai pu mesurer à sa juste valeur l’engagement des hommes et des femmes qui m’ont accompagné et soutenu tout le long de cette noble et exaltante mission ; parfois au péril de leur vie ou de leur intégrité physique ».

Dans l’enceinte du quartier Dial Diop, dans une marche lourde et bien mesurée, le général Cheikh Wade a, une dernière fois, passé en revue les troupes, salué les drapeaux. Auréolé de vivats et d’applaudissements des amis, parents et frères d’armes. Un regard introspectif sur sa carrière lui a permis de noter dans le Livre d’or son assurance « par l’abnégation et le professionnalisme dont font preuve les valeureux « Jambaars » déployés sur le territoire national ou en opérations extérieures et qui perpétuent, dans l’honneur et la discipline, la belle réputation de nos vaillantes Forces armées ». L’héritage est aussi ce « triptyque en guise de viatique permanent aux générations actuelles et futures : anticipation- adaptation- résilience ».

Adossé à ce viatique, il est devenu « un grand chef militaire qui a marqué de son empreinte la marche des Armées », a témoigné le Ministre des Forces armées (Mfa), Sidiki Kaba. Ce dernier a rappelé que la confiance à lui dévolue par le président de la République pour le commandement, le 30 mars 2021, consacrait « le parachèvement d’un très riche et élogieux parcours professionnel ». De sa sortie de l’Académie royale militaire de Meknès (Arm-Maroc, promotion 1983-1986), à la station de Cemga, le général d’armée a dignement et loyalement servi. De l’arme commando, il aura passé au total une période cumulée de près d’une quinzaine d’années, « servant à tous les échelons de commandement, et participant à de très nombreuses opérations complexes et parfois périlleuses, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national ». Aussi, a-t-il suivi une « trajectoire exemplaire qui lui a permis de franchir toutes les étapes nécessaires au développement d’un officier d’élite sénégalais par ses différentes qualifications professionnelles, et ensuite à travers les fonctions qu’il a successivement occupées au sein des Armées, dans les opérations intérieures, en opérations extérieures, ou en détachement dans les organisations internationales ».

« Revalorisation de la condition militaire »

La cohérence de son ascension professionnelle se lit naturellement dans la grande diversité de ses expériences, couvrant les domaines des opérations, de la logistique et de la gestion des ressources humaines qui l’ont successivement mené à « différents postes de responsabilité, et surtout comme officier d’état-major à tous les échelons et de leader opérationnel aux niveaux tactique, opératif et stratégique ». Le Ministre n’a pu s’empêcher de saluer leur collaboration pour la modernisation de l’Armée et sa montée en puissance. « C’est d’ailleurs, grâce à cette vision du Chef de l’État, qu’ensemble nous avons pu réaliser de nombreuses nouvelles constructions et rénovations, couvrant des cantonnements et infrastructures de formation, d’entrainement, des postes de commandement, des logements pour les différentes catégories, et des établissements de santé dans toutes les Zones militaires ». Tout comme des équipements de dernière génération ont été réalisés, dont certains en cours d’acheminement, de construction ou d’acquisition très avancée, et les capacités opérationnelles de toutes les unités ont été considérablement renforcées. De fortes mesures prises couvrent également la logistique dans toutes ses chaines : ravitaillement, maintien en condition, évacuation sanitaire et transport, sans oublier les infrastructures de sports, de loisirs et de détente déjà installées ou prévues, a souligné M. Kaba.

Plusieurs opérations dans les façades sud et nord des Zones militaires 5 et 6 (correspondant aux régions administratives de Ziguinchor et Sédhiou) ont pu être menées pendant le commandement du général Cheikh Wade. Au nombre de celles-ci, « l’opération « Nord Bignona 2022 », autorisant un rétablissement effectif sur les frontières, et une présence très marquée en Zone militaire n° 4 (Tambacounda), à l’Est du pays, dans le cadre du concept de déconcentration opérationnelle ». Des actions « décisives » qui ont permis aux Armées de « garder l’initiative face aux bandes armées, de réduire de manière drastique les activités criminelles, et de jeter les bases d’une solide posture militaire face aux menaces extérieures protéiformes ».

Il s’est illustré également sur la question de la revalorisation de la condition militaire, initiant des mesures à l’endroit des familles de militaires décédés en leur octroyant des maisons à la Comico, et celles mettant des terrains viabilisés remis aux blessés en opérations, de même que les actions quotidiennes discrètement menées au profit de cibles sociales vulnérables.

Les prières dites par le Ministre l’accompagnent désormais. Tout comme il a souhaité « pleine et totale réussite » à son successeur, le général de corps d’armée Mbaye Cissé, « pour le succès des Armées du Sénégal ». Ce dernier sera installé dans ses fonctions la semaine prochaine à l’occasion de son Ordre du jour n°1.

Ibrahima Khaliloullah NDIAYE

Source : https://lesoleil.sn/adieu-aux-forces-armees-senega...