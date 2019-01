Adja s’affiche plus belle que jamais en « Sagnsé Sénégalaise » Rédigé par leral.net le Samedi 19 Janvier 2019 à 21:15 | | 0 commentaire(s)| « L’élégance, chez une jolie femme, c’est la moitié de sa beauté. Sa toilette est pleine d’intentions et dénuée de prétention ; elle croirait, nous en sommes convaincus, commettre une faute grave envers elle-même si elle se rendait remarquable par quelque chose dans sa tenue ; elle sait qu’il ne s’agit pas d’être remarquée, mais bien d’être distinguée, qu’il faut ne ressembler à aucune autre, mais en restant soi-même », disait l’autre. Ici la journaliste et l'actrice ADJIA, merveilleusement dans cet ensemble parfaitement marié à son élégance.

















Accueil Envoyer à un ami Partager