Adji Mergane Kanouté sur le statut de député de Khalifa Sall : « Le règlement intérieur de l'Assemblée sera convoqué »

Si la révocation de Khalifa Sall est diversement appréciée de part et d'autre à travers le paysage politique sénégalais, la possibilité qu'il perde aussi son poste de député reste envisageable. D'après la parlementaire Adji Mergane Kanouté, par ailleurs vice-présidente nationale des femmes de Bennoo Bokk Yaakaar, l'article 61 de l'Assemblée nationale peut trancher le débat.



« Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera convoqué quand il s'agira du statut de député de Khalifa Sall. L'article 61 du règlement intérieur de l'Assemblée national prévoit que le député qui fait l'objet d'une condamnation définitive, cause d'inéligibilité est omis de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur réquisition du ministre de la Justice », dit-elle.



Toutefois, soutient-elle, « Nous espérons ne pas en arriver là car nous ne souhaitons pas la condamnation définitive à notre collègue député Khalifa Sall ». Quant à la révocation de l’ex maire de Dakar, la députée souligne que « La révocation de Khalifa Sall par l'article 135 du code général des collectivités territoriales est légale dans la mesure où c'est bien stipulé après condamnation et par décret ».



Seneweb.com