Admirez le "sagnsé" de Sokhna Fatou Samb, épouse de l'illustre Imam Cheikh Cissé !

Sokhna Fatou Samb, puisqu'il s'agit d'elle, a encore prouvé que les Sénégalaises savent se mettre en en valeur.



C'est connu: la première impression passe par le physique. Ce n’est pas la seule chose importante mais c’est ce qui sera perçu en premier par les personnes que vous allez rencontrer. L'être humain, qu'il soit homme ou femme, doit donc travailler ce point: se mettre constamment en valeur.



Pour ce faire, il ne s'agit pas de suivre bêtement ce qu'indique la mode. Le plus important, comme disait l'autre, est d’apprendre à vous connaître, à respecter et à aimer la personne que vous êtes.



En tous les cas, les radars fureteurs de dakarposte s'accordent à dire que cette grande dame, Sokhna Fatou Samb a "illuminé" le dernier Mawlid Nabi célébré à Médina Baye. En sus de ses belles tenues traditionnelles, cette épouse de l'imam Cheikh Cissé sait également jouer sur les accessoires.



Adoptant une allure de grande dame, elle n'a pas non plus abuser du maquillage. Qui plus, Mme Cissé, qui s'est montrée souriante devant ses hôtes venus d'horizons divers, a, en tout cas, appris, à bien se tenir en public.