Adolescente poignardée à Creil : les recherches inquiétantes de son petit ami sur Internet

D'après les premières analyses ont été menées sur l'ordinateur du jeune homme, les mots-clés "meurtre" et "assises" ainsi que des recherches sur l'affaire ont été retrouvés. Un travail a également été lancé sur la téléphonie.

Selon le magistrat, "il est déjà assez parlant". Quant aux parents du suspect, ils sont en état de choc, comme le révèle l'un de ses conseils, à nos sources. Et pour cause, le petit ami de la victime est décrit comme "un garçon sans histoires,, brillant, qui travaille le week-end", et "bien sous tous rapports".

Pourtant, le quotidien précise qu'il est connu des autorités pour des faits de délinquance mineure, tandis que le magistrat évoque "une accumulation d'indices graves et concordants".