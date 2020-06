Adoption de projets: Le conseil a examiné et adopté le projet de décret prorogeant l'année scolaire et celui de l'âge de la retraite à 65 ans des médecins...

Le Conseil a examiné et adopté, le projet de décret prorogeant l'année scolaire 2019-2020 et celui, de décret portant à soixante-cinq (65) ans l'âge d'admission à la retraite des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs vétérinaires.

