Adresse à la Nation : « Le Président n’a pas encore compris que le temps ne chôme pas » (Yoro Dia)

Dans un post sur X, le politologue Yoro Dia a réagi à l’adresse à la nation du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en insistant sur l’urgence d’agir.



« Le Président n’a pas encore compris que le temps ne chôme pas. Toutes ces réformes institutionnelles, inspirées par les rentiers de la tension, sont une perte de temps », a-t-il déclaré.



Yoro Dia a martelé : « Le seul problème du pays est, et demeure, l’économie. »



Et d’ajouter, cinglant : « Priorité à l’économie, et non à l’agenda d’une vendetta systémique. »

