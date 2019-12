Accueil Envoyer Partager sur facebook Adwowa Obeng, la ghanéenne qui n’a jamais eu de cheveux en 22 ans fait des confidences Rédigé par Mamadou Mangane le 12 Décembre 2019 à 10:27 L’alopécie universelle (AU) est une affection caractérisée par la perte complète des cheveux sur le cuir chevelu et le corps. C’est une forme avancée d’alopécie areata, une condition qui provoque des plaques rondes de perte de cheveux. L’état de santé affecte une infime population dans le monde et n’est pas considéré comme une maladie virale.

Une belle jeune femme au Ghana connue sous le nom d’Adwowa Obeng est atteinte de cette maladie rare et a fait une sortie spéciale pour en parler.



Adwowa Obeng a publié sur les médias sociaux de belles photos et vidéos alors qu’elle célébrait son anniversaire. Obeng a eu 30 ans le 11 décembre 2019 et elle a fait un geste audacieux en affichant son look sur les réseaux sociaux.



Selon les rapports , elle souffre d’Alopecia universalis (AU) ou de perte de cheveux depuis plus de 20 ans, mais a décidé de ne pas laisser son état la limiter.



Dans une vidéo, elle a décrit son état et a expliqué que cela signifie que le système immunitaire du corps combat les cheveux du corps. Elle ajoute qu’elle affecte tout le monde indépendamment de la race ou du sexe et qu’il n’y a pas de cause connue à la maladie, mais qu’elle est connue pour être associée au stress.



Obeng ajoute qu’il n’y a pas de méthodes scientifiques de traitement mais qu’il existe des médicaments locaux qui peuvent être utilisés après consultation d’un professionnel de la santé.



Elle poursuit en disant que ce n’est pas contagieux et n’affecte pas la vie d’une personne de quelque manière que ce soit. Plusieurs personnes ont profité des médias sociaux pour lui souhaiter bonne chance lors de sa journée spéciale: Owusu a demandé les bénédictions de Dieu et a prié pour qu’elle s’élève plus haut.









