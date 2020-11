Aéroport International Blaise Diagne : un avion de Turkish Airlines touché après une collision avec des oiseaux Un avion de Turkish Airlines visiblement touché dans certaines de ses parties a atterri à Aéroport International Blaise Diagne de Dakar. Des images (photos et vidéos) ont été partagées par le groupe Facebook des passionnés de l’aviation, montrant les dégâts certes limités, mais ayant contraint ce vol à l’entretien.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020

A la suite de cette collision aviaire survenue ce matin à l’Aéroport International Blaise Diagne, les hélices et certaines parties du vol Turkish Airlines sont parsemées d’ailes d’oiseaux, mais heureusement, il n’y a pas eu de dégâts importants.



Par contre sur le sol on peut voir comme certains l’ont souligné, des oiseaux sur la piste, donnant une idée de leur lot au moment de cette collision.



Un des intervenants a souligné qu’il y avait pourtant une grande brigade de prévention à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, mais aussi que c’est compréhensible au vu de la foret qui entoure Blaise Diagne.



Le nombre d’accidents mortels a baissé ces dernières années, mais les incidents au sol ou avec des oiseaux sont en hausse et coûtent de plus en plus cher aux assurances, a partagé un autre intervenant.



