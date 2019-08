Affaire Adama Gaye: Thierno Bocoum trouve maladroites les «déclarations» du ministre de la Justice

Le président du mouvement Agir pense que le journaliste Adama Gaye aurait pu être épargné de la prison du moment qu’il a nié certains de ses posts. Seulement, selon Thierno Bocoum, il y a une volonté manifeste de faire payer à Adama Gaye, son opposition au régime. Il trouve la procédure zélée contre Adama Gaye et qualifie de maladroites ; les « déclarations » du ministre de la Justice.



A l’en croire, cette démarche cynique est contraire aux valeurs de la République et de l’Etat de droit. Pour lui, la justice ne doit pas être complice des politiques de règlements de comptes du pouvoir en place, rapporte L’As.



Toutefois, l’ancien député appelle à combattre et dénoncer ces scènes d’injures publiques, de vulgarités et même d’obscénités, largement diffusées sur les réseaux sociaux.



Pour lui, ces injures publiques ne s’expliquent pas dans une démarche de persuasion. C’est attentatoire à ses yeux, à l’intégrité et à la dignité humaine.

