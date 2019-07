Affaire Aliou Sall-La riposte de l'APR Kébémer: "Nous n'accepterons pas que des frustrés..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

Les militants et sympathisants de l'Alliance pour la République (APR) de Kébémer étaient dans la rue ce matin pour dénoncer le comportement des leaders de l'opposition, suite au reportage de la BBC sur les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal. Première adjointe au Maire de Kébémer, Binta Kébé a fait savoir : "Cette opposition orchestre des complots et alimente des débats stériles pour semer le doute et le discrédit sur la gouvernance du Président Macky Sall. Mais nous mènerons jusqu'au bout le combat sur le terrain politique"

A l'en croire, c'est son mentor qui est visé dans cette affaire et non son frère Aliou Sall : "Les Sénégalais savent disséquer le vrai et le faux. Personne ne peut les manipuler. Nous n'accepterons pas des frustrés politiques sèment la confusion", assène-t-elle sous les ovations de ses camarades de parti sortis en masse.