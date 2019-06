Affaire Aliou Sall - Petro Tim: le Procureur général a saisi la SR et la DIC, hier

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2019 à 09:09

Le sinistre Clédor Sène dont le nom rappelle l’assassinat de Me Babacar Sèye, a fait état hier, de sa surprise face aux enquêteurs de la Division des Investigations criminelles (Dic), qui lui auraient dit n’avoir pas encore été saisis par le Procureur de la République dans l’affaire du scandale et le gaz sur le pétrole révélé par la BBC selon le quotidien « L’As ».



Mais d’après des sources de ce quotidien, la Dic a été officiellement saisie hier par le maître des poursuites Serigne Bassirou Guèye, de même que la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane, qui a déjà commencé le travail.

