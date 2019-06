Affaire Aliou Sall:"Saam sunu reew" va s'opposer à "Aar Li nu book" et le G7 ce vendredi dans la rue Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 02:34 | | 0 commentaire(s)| Deux marches en même temps et sur le même lieu. C'est ce qui risque de se passer ce vendredi à la Place de l'indépendance (ex-place de l'obélisque) entre Aar Li nu book" et le G7 et la plateforme "Saam sunu reew". Toutes ces organisations ont décidé de déposer une demande d'autorisation de marche chez le préfet de Dakar et appellent à la mobilisation ce vendredi.



Accueil Envoyer à un ami Partager