Affaire Aminata Lô : Le dossier de l’ex-ministre corsé d'un nouveau délit

Lundi 1 Février 2021

Ça se complique de plus en plus pour Aminata Lô. ‘’L’Observateur’’ renseigne que l’ex-ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade, outre les infractions de violation de couvre-feu et outrage à agents, est accusée de faux et usage de faux pour avoir utilisé un faux laisser-passer du Palais de justice.



Nos confrères rapportent que Aminata Lô avait posé un macaron du Palais de justice sur le pare-brise de son véhicule de marque Chevrolet et de modèle Equinox. Après vérification, ajoute le journal, les gendarmes ont découvert que ledit laisser-passer était du faux. L’ex-ministre sera déférée au parquet aujourd’hui lundi, d’après la même source.

