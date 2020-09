Affaire Ardo Gningue: Ce que risque le colonel Cheikh Sarr

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Le commandant Mbengue et ses hommes sont déterminés à faire la lumière sur cette affaire de torture qui éclabousse le Colonel Cheikh Sarr, rapporte L'Asnenws. Avant-hier, le jeune Ardo Gningue et son avocat Me Koureyssi Bâ ont été reçus par les pandores de la Section de recherches actionnée par le Général Tine, Haut commandant. D'aprés des sources de nos confrères, le Général Tine est connu pour sa rigueur et son intégrité et il est déterminé à clarifier ce dossier.



Ardo Gningue a réitéré ses accusations, l’enquête se poursuit et, est en train de prendre une tournure internationale avec la saisine des Nations-Unies. Colonel Cheikh Sarr risque simplement de ne plus aller en mission onusienne, à l’image du commissaire Arona Sy qui avait été cité dans des cas similaires lors des manifestations préélectorales de 2011.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos