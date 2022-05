Affaire Astou Sokhna : Sursis de 6 mois pour les 3 sages-femmes de garde et relaxe pour les 3 autres, le mot d'ordre levé Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 13:27 | | 0 commentaire(s)| L'affaire Astou Sokhna a connu son épilogue. Les trois premières sages-femmes qui ont accueilli la victime le jour du 31 mars 2022, ont bénéficié de la relaxe pure et simple, tandis que les trois autres qui étaient de garde la nuit, écopent d'une peine sursitaire de six mois. Le syndicat médical s'est dit satisfait du verdict et le mot d'ordre a été levé. Mballo Dia Thiam et ses alliés sont actuellement en conclave.



