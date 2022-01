Affaire Auchan: Cheikh Bâ recadre Bamba Fall et le somme de sortir les preuves Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 12:11 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Bâ ne badine pas quand il s'agit de laver son honneur. En fait, en lieu et place du bilan qu'il doit présenter aux populations de la Médina après 8 sans réalisations à la tête de la mairie, Bamba Fall se noie dans des accusations fallacieuses contre son potentiel challenger. Cité dans l'installation de Auchan, Cheikh Bâ répond, en prenant comme référence le fonctionnement de l'administration des impôts " Celui qui connait comment évoluent les impôts et les domaines, sait que dans des dossiers similaires, le Directeur général n'a rien à y voir" , déclare-t-il. Il somme ainsi, ses détracteurs, de sortir leurs preuves et dans la foulée, il retirera sans candidature à la mairie de la Médina.



