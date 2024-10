Affaire Aziz Dabala : Nabou Lèye demande une remise en liberté provisoire Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Nabou Leye/ Saliou Ndong Des avancées dans l'affaire du double meurtre de Pikine Technopole. Nabou Lèye a contacté le juge d'instruction après avoir passé moins de trois mois en détention. Selon Les Echos, elle a déposé une demande de liberté provisoire par l'intermédiaire de ses avocats, bien qu'elle n'ait pas encore été entendue sur le fond de l'affaire. Cependant, le journal précise que la défense de la danseuse et comédienne affirme, dans sa requête soumise ce lundi, qu'elle a été injustement impliquée dans cette affaire. Les avocats soutiennent que leur cliente est innocente et n'a aucun lien avec le dossier. Ils ajoutent que Nabou Lèye n'a jamais reconnu avoir participé au double meurtre d'Aziz Ba, dit Aziz Dabala, et de Boubacar Gano, surnommé « Waly ». De plus, ils soulignent qu'aucun élément factuel ne l'incrimine et qu'aucune preuve ne la concerne. Les avocats précisent également qu'aucun des autres inculpés dans cette affaire ne l'a mentionnée comme ayant joué un rôle dans ces crimes. La défense conclut qu'il y a eu une erreur des enquêteurs concernant les données de localisation de son téléphone, arguant que l'appareil indiquait une position à 12 heures, près du lieu du crime, et non à minuit. La décision appartient désormais au juge d'instruction, selon le quotidien. Pour rappel, « Aziz Dabala » et son neveu « Wally » ont été retrouvés morts dans l'appartement de danseur à Pikine Technopole. Dans le cadre de l'enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC), sept personnes, y compris Nabou Lèye, ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt.



Source : Source : https://atlanticactu.com/affaire-aziz-dabala-nabou...

