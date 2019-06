Affaire Bbc: Benno dénonce une « conspiration de l’opposition » La Conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a publié un communiqué à l'issue d’un panel pour apporter la réplique à l’opposition après le scandale de 10 milliards de dollars, révélé par la BBC, dans la gestion du pétrole et du gaz sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

La mouvance présidentielle dit ne pas comprendre le tollé suscité par cette affaire, malgré la démarche du gouvernement pour une gestion transparente des ressources naturelles du Sénégal.



Aussi, les responsables de cette mouvance, dénoncent-ils, avec « la dernière énergie, la conspiration, l'amalgame et la tentative de manipulation développés par une frange de l'opposition aigrie et revancharde ».



Toutefois, « la Conférence des leaders appuie fortement la décision du chef de l'État de faire ouvrir une information judiciaire sur la question, afin que toute la lumière soit faite et que l'opinion nationale comme internationale soit définitivement édifiée ».



Dans le même temps, la conférence des leaders « appelle les militants et sympathisants, les populations sénégalaises à faire preuve d'une vigilance aigüe devant les tentatives de déstabilisation de notre pays orchestrées depuis l'extérieur ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos