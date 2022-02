Affaire Bocar Samba Dièye/CBAO L’ACSIF exige le soutien de l’état en faveur de l’homme d’affaires L’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif) a fait face à la presse pour parler de l’affaire Bocar Samba dièye contre la banque Cbao qui a décidé de saisir la Cour commune de justice d’arbitrage (Ccja) de ce dossier. Sidérés par ce marathon judiciaire sur ladite affaire, les membres de l’Acsif interpellent l’Etat du Sénégal pour mettre fin à cette affaire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 09:12

Le long feuilleton judiciaire entre l’opérateur économique Bocar Samba Dièye et la CbaoAttijariwafa Bank est loin de connaitre son épilogue. Condamné en effet par la Cour suprême à reverser la somme de 8 milliards Fcfa au magnat sénégalais du riz, la banque marocaine a transféré le contentieux au niveau de la Cour d’Arbitrage d’Abidjan (Ccja).



Convaincue que la banque cherche à se soustraire à la décision de la justice sénégalaise, l’Acsif interpelle le peuple sénégalais, particulièrement l’Etat du Sénégal, pour que cette forfaiture de la Cbao ne passe pas.



«Bocar Samba Dièye est un illustre opérateur économique qui, pendant 65 ans, a contribué activement et financièrement à l’épanouissement de notre économie. Par conséquent, il mérite le soutien de l’Etat à la Ccja, d’autant que dans ses relations financières avec la Cbao, le juge sénégalais, en disant le droit, s’est prononcé entièrement en sa faveur», indique le président de l’Acsif dans une déclaration parvenue à «L’As».



En effet, Pour Famara Ibrahima Cissé et ses camarades, il ne faudrait pas que, par négligence de l’Etat, «l’humiliation tombe sur nos compétents magistrats et que la délinquance de la Cbao soit érigée en norme»

L’As



