Affaire Boubacar Sèye : les raisons du maintien en observation du Président de « Horizons sans Frontières » au pavillon spécial de l’hôpital Dantec

Le président de l’ONG Horizons sans frontières (Hsf), Boubacar Sèye, a été arrêté à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass le 14 Janvier dernier alors qu’il revenait d’un voyage en Espagne. Boubacar Sèye, avait expliqué le responsable de la communication de la police nationale à Dakaractu, avait été arrêté dans le cadre d’une collaboration entre la Police et la Gendarmerie. En clair, il fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire après des déclarations qu’il aurait soutenues.

En effet, Sèye a été transféré à Dantec pour des douleurs thoraciques dont il se plaignait. Les sources de Dakaractu révèlent que « consulté par le médecin les nouvelles sont rassurantes pour Boubacar ». Et pour plus de prudence, le médecin selon les sources de Dakaractu, aurait demandé de le maintenir en observation le temps du Week-end. Un autre bilan devrait être effectué par le spécialiste ce lundi nous dit-on toujours... Quinze jours après son arrestation, Boubacar Sèye a été retenu ce week-end au pavillon spécial de l’hôpital Dantec. Une information confirmée à Dakaractu par le président de l'association Otra-Africa Souleymane Alioune Diallo.En effet, Sèye a été transféré à Dantec pour des douleurs thoraciques dont il se plaignait. Les sources de Dakaractu révèlent que « consulté par le médecin les nouvelles sont rassurantes pour Boubacar ». Et pour plus de prudence, le médecin selon les sources de Dakaractu, aurait demandé de le maintenir en observation le temps du Week-end. Un autre bilan devrait être effectué par le spécialiste ce lundi nous dit-on toujours...

