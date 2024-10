Affaire Bougane Guèye Dany : Le Procureur requiert 3 mois de prison contre le leader de Gueum Sa Bopp Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Tambacounda / Charlotte Diop Poursuivi pour « Rébellion, refus d’obtempérer et Outrage à Agent dans l’exercice de ses fonctions », Bougane Gueye DANY pourrait bien s’en tirer avec un témoignage favorable de deux gendarmes témoins au moment de son interpellation. Le leader de Guem Sa Bopp dont le procès se poursuit toujours au Tribunal de Grande Instance de Tambacounda avec l’assistance de ses avocats. Après les plaidoiries des avocats, le Représentant du parquet a requis 3 mois d’emprisonnement ferme et 500.000 francs CFA d’amende contre le Colistier de Barthélemy Dias sur la liste « Samm Sa Kaddu ». Selon le Procureur de la République qui « estime que le PDG de D-Média est responsable des faits qui lui sont reprochés et que, par conséquent, il doit subir la peine à la hauteur de ses actes ». Le dernier mot reviendrait alors au juge qui doit trancher et donner son verdict.



