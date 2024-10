Affaire Bougane Guèye Dany / Me El Hadj Diouf divulgue le premiers éléments de l'enquête : « Le gendarme était incapable...» Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 17:06 | | 0 commentaire(s)|

Me El Hadj Moustapha a divulgué, face à la presse ce lundi, les premiers éléments de l’enquête concernant Bougane Gueye Dany. Selon l’avocat, ce n’est pas un dossier facile pour les enquéteurs parce que monté pour sacrifier un individu qui n’a rien fait. « Ce n’est pas un dossier facile parce que quand on monte des éléments faux pour pouvoir sacrifier un individu qui n’a rien fait, c’est difficile« , a-t-il d’emblée déclaré indiquant que « certainement » on est entrain de réfléchir pour voir comment faire pour l’épingler (Ndlr : Bougane Gueye Dany). « C’est impossible« , a-t-il rassuré. Le gendarme enquêteur géné Selon Me Diouf, les réponses – de Bougane Gueye Dany – au commandant de brigade étaient tellement pertinentes que cela a même dérangé l’enquêteur. « Je pense quelquefois, l’enquêteur était géné parce qu’il n’avait pas en face de lui un délinquant ni quelqu’un ayant commis une infraction« , a-t-il fait savoir. Réponse de Bougane Gueye Dany La première question posée par le gendarme, révèle la robe noire, c’est monsieur Bougane Gueye Dany qu’est-ce que vous déclarez. « Bougane lui dit par rapport à quoi ? Mais vous ne m’avez pas posé de question. Il faut me dire ce que vous me reprochez. Donc, le gendarme a été incapable de lui dire ce qu’on lui reproche« , a martelé Me El Hadj Diouf. Avec Senegal7



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76421-affaire-bougan...

Accueil Envoyer à un ami Partager