Affaire Capitaine Touré, un allié de Macky tire sur le régime : "Vos actes sont loin d'être intelligents et réfléchis" L’ancien enquêteur de la Section de Recherches de Colobane, Seydina Oumar Touré avait annoncé, en début de semaine, avoir entamé une nouvelle carrière dans l’enseignement en tant qu’enseignant en Sciences juridiques. Ce jeudi, il est revenu pour annoncer son départ "forcé" de l'IAM. Selon plusieurs informations, c'est le gouvernement de Macky Sall qui est derrière. Fabouly Gaye, un des alliés de Macky Sall se démarque et raisonne ses camarades de Benno Book Yaakaar.



Vendredi 15 Avril 2022

"Parfois nos collaborateurs prétent le flanc .En quoi ,une prestation de capitaine Toure à l'IAM devrait il choquer au point de contraindre les responsables de cet établissement à mettre un terme à son contrat. Très sérieusement, ils rendent un mauvais service à ce régime. Vos actes sont loin d'être intelligents et réfléchis. Après tout, capitane Toure est un citoyen Sénégalais qui a besoin de continuer à entretenir sa famille.Malhonnêtes, vous n'aviez pas le droit de donner raison à ceux qui pensent que vous êtes dans un "je m'en foutisme d'état ", a t-il déploré.

