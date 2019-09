Affaire Commissaire Sankaré-Dr Cheikhouna Gaye : Une plainte déposée auprès du Procureur

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 11:09

Le Commissaire des Parcelles Assainies, Bara Sankharé aura des soucis à se faire dans l’affaire l’opposant à Dr Cheikhouna Gaye de la Pharmacie Fadilou Mbacké. D’après l’Observateur une plainte contre X a été déposée hier, sur la table du Procureur général près la Cour d'Appel de Dakar.





Selon Me Moussa Sarr, avocat du Dr Mame Mbacké Ndiaye Sène, propriétaire de la pharmacie et du docteur Cheikhouna Gaye, les faits visés sont association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui, violences et voies de faits, complicité et abus d'autorité.



