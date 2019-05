Affaire Daouda Sow: Un ambassadeur, deux maires de grandes villes et un Pdg d’un Institut, escroqués

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire Daouda Sow, du nom de l’escroc multirécidiviste qui se fait passer tantôt pour le Doyen des juges d’instruction, tantôt pour le procureur de la République, tantôt pour le patron du Bureau des passeports, tantôt pour le Dg des Impôts et des Domaines n’a pas fini de livrer tous ses secrets.



Outre les banques et les anonymes, le gus a escroqué aussi de gros bonnets. Le journal « Les Echos » révèle qu’il a roulé dans la farine un ambassadeur, actuellement en poste en Afrique centrale et deux maires de grandes villes économiquement importantes, un Pdg d’un grand Institut privé d’enseignement supérieur, deux administrateurs civils et un commissaire aux enquêtes économiques.



Comble de cette entreprise délictuelle dont lui seul détient le secret, Daouda Sow a eu à annoncer le décès de sa mère alors que celle-ci est bien vivante.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos