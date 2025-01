Affaire Dieyna Baldé : Diop Iseg face à une mauvaise tournure Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire avait suscité un grand intérêt médiatique en 2020. Selon Les Échos du vendredi 17 janvier, des avancées notables ont été signalées, avec l’inscription du dossier, ce jeudi, au rôle du Tribunal correctionnel de Dakar. Ainsi, Mamadou Diop, PDG de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), ainsi que la chanteuse Dieyna Baldé, comparaîtront devant […] L’affaire avait suscité un grand intérêt médiatique en 2020. Selon Les Échos du vendredi 17 janvier, des avancées notables ont été signalées, avec l’inscription du dossier, ce jeudi, au rôle du Tribunal correctionnel de Dakar. Ainsi, Mamadou Diop, PDG de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), ainsi que la chanteuse Dieyna Baldé, comparaîtront devant le juge le 19 juin prochain pour leur jugement, indique le quotidien. L’accusé, poursuivi pour détournement de mineure, sera jugé, malgré le retrait de la plainte de la famille de Dieyna Baldé, rapporte la même source. Pour rappel, Diop Iseg avait été arrêté le 6 mars 2020 après la publication de vidéos le mettant en cause, ainsi que des accusations faisant état de sa responsabilité dans la grossesse de Dieyna Baldé. Il bénéficie d’une liberté provisoire depuis fin juillet 2020. La famille s’était rétractée après que le prévenu ait promis de prendre en charge l’enfant né de sa relation avec la jeune chanteuse, alors âgée de 17 ans.



Source : https://atlanticactu.com/affaire-dieyna-balde-diop...

