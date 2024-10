Affaire Dieynaba Sangharé Ndiaye : L'AJS dénonce l'inaction judiciaire face aux violences conjugales L'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a réagi avec indignation à l’arrestation de Madame Dieynaba Sangharé Ndiaye, une affaire qui a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'arrestation de Mme Sangharé, consécutive à une plainte déposée par son ex-conjoint, intervient malgré une procédure de violence conjugale qu'elle avait initiée contre ce dernier sans qu’aucune suite judiciaire ne lui soit donnée.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué, l’AJS informe qu’après avoir recueilli les informations nécessaires, elle a immédiatement mobilisé une assistance juridique et judiciaire pour soutenir Mme Sangharé. L'association souligne que ce soutien s’est inscrit dans une dynamique collective avec la participation de la famille de la victime, d’acteurs de la société civile, et de citoyens engagés en faveur de la justice.



L'AJS déplore fermement l’augmentation des violences conjugales subies par de nombreuses femmes et condamne l’impunité dont bénéficient certains auteurs de ces violences. Elle appelle les autorités judiciaires à faire preuve de diligence dans le traitement des affaires de violences conjugales afin de prévenir des tragédies affectant non seulement les victimes, mais aussi leurs familles.



Le communiqué insiste sur la nécessité pour les autorités de prendre des mesures concrètes pour protéger efficacement les victimes et sanctionner sévèrement les coupables. L'AJS réaffirme sa détermination à intervenir à chaque fois que les droits fondamentaux, en particulier ceux des femmes et des enfants, seront bafoués.



L'association s'engage enfin à poursuivre ses efforts de veille, d’alerte et de plaidoyer en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, tout en intensifiant ses actions de sensibilisation auprès des populations.



L'affaire Dieynaba Sangharé Ndiaye met une nouvelle fois en lumière les défaillances du système judiciaire face aux violences faites aux femmes, une problématique que l'AJS entend continuer à combattre avec force et détermination.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook