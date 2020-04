Affaire Diop Iseg : Dieyna et sa famille ont retiré leur plainte Dieyna Baldé et sa famille ont retiré leur plainte contre Diop Iseg accusé de détournement de mineure suivi de grossesse et papa déclaré de son enfant. La famille de la chanteuse a, en effet, a accepté certaines conditions posées par Diop Iseg dont la reconnaissance de la paternité du fils de Dieyna qui porte le nom de Bougazelli. La lettre de désistement a été déposée par Me Ciré Cledor Ly sur la table du juge du 8e cabinet, selon L’Observateur. Toutefois, des sources judiciaires du journal soutiennent que ce désistement n'aurait aucune incidence sur la procédure enclenchée par le magistrat instructeur.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 08:35



