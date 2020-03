Affaire Diop Iseg : la mère de Dieyna brise le silence

« Je suis très déçue par le comportement de Diop. Même dans un rêve, je n’aurais point imaginé qu’il allait coucher avec ma fille. Ce monsieur a trahi ma confiance et celle de toute ma famille, alors que j'avais foi en lui, j'avais une confiance aveugle en sa personne. Il m'avait donné des gages, jurant sur tous les saints de veiller sur les études de ma fille, en me promettant de gérer sa carrière musicale », confie Diary Mballo à "L’Observateur".



« Je ne mange plus et ne bois plus. Et quand mon téléphone sonne, je perds mon sang-froid et j’ai peur de dérocher…Quand le papa de Djenabou a appris la nouvelle de sa grossesse, il a perdu la voix et l'usage de ses jambes », a-t-elle poursuivi, affirmant n’avoir appris la nouvelle qu’au 5e mois de la grossesse de sa fille.