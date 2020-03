Affaire Fallou Sène : Le dossier bientôt bouclé

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mars 2020 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’affaire Fallou Sène tué par balle, en mai 2018 lors des affrontements entre étudiants et policiers. Selon Les Echos, les auditions dans cette affaire sont presque terminées et le dossier sera bouclé probablement la semaine prochaine. Aussi ajoute le journal toutes les personnes ont été entendues par le magistrat instructeur sauf un étudiant témoin des faits.



L’Amicale des étudiants de Saint-Louis veut se constituer partie civile. Mais, le Doyen des juges est réticent à recevoir leur constitution de partie civile.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos