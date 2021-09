Affaire Fambaye : Macky Sall entre en jeu et prend en charge les frais d'opération à l'étranger Enfin une bonne nouvelle dans l’Affaire Fambaye. La Directrice de la Famille en charge du dossier de Fambaye s’est prononcée sur l’évacuation de la malade. Selon Dr Fatou Faye Ndiaye Dème, le Président de la République a décidé d’évacuer Fambaye à l’étranger pour son opération.



Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021

“Depuis le mois d’avril, nous avons pris en charge Fambaye. Chaque mois, nous lui donnons de l’argent pour ses besoins. Alors, je ne vois pas l’intérêt de faire des vidéos et de chercher de l’aide ailleurs. Le Président de la République a décidé de l’évacuer à l’étranger..”, explique Dr Fatou Faye Ndiaye Dème

