Affaire Farba Ngom : Le collectif d’avocats désapprouve la démarche et exprime ses inquiétudes Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 21:53 | | 0 commentaire(s)| Les avocats du parlementaire Mouhamadou Ngom, alias Farba Ngom, ont fait face à la presse après que les membres de la commission ad-hoc, devant statuer sur la levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, alias Farba Ngom, ont été désignés, ce vendredi, lors d’une séance plénière. Ainsi, Me Jacques Pascal Gomis, Me Alassane Cissé, Me Baboucar Cissé et Me Doudou Ndoye ont exprimé leurs inquiétudes dans la procédure.



