Affaire Gadio: Le FBI fouille dans les mails de l’ancien ministre

L’enquête sur l’affaire Cheikh Tidiane Gadio se poursuit aux Etats-Unis. Le Fbi est en train d’éplucher des documents de 35 mille pages. Les Echos qui relate l’information ce jeudi, précise qu’il s’agit de emails et pièces-jointe saisis sur ses comptes Google et Yahoo, et qu’il aurait échangé avec son co-accusé, Chi Ping Patrick Ho.



Chi Ping Patrick Ho, 68 ans, et Cheikh Tidiane Gadio, 61 ans, ont été arrêtés en novembre 2017 à New York. Ils sont accusés par les autorités américaines, d’avoir corrompu pendant plusieurs années, de hauts responsables au Tchad afin d’obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise.



Les pots-de-vin représenteraient plusieurs millions de dollars. Si l’ancien chef de la diplomatie sénégalais a bénéficié d’une mise en liberté provisoire après avoir versé une caution, c’est tout le contraire pour l’homme d’affaires chinois, dont la demande a été constamment rejetée