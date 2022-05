Affaire Gana Guèye : Zahra Iyane Thiam Diop magnifie la posture ferme du Président Macky Sall L’international sénégalais du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Guèye, est au cœur de la polémique, depuis qu’il a refusé de jouer, la semaine dernière, à Montpellier, dans le cadre d'une journée placée sous le signe de la lutte contre l'homophobie. Le Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam Diop, s’invite au débat. Invitée, ce dimanche, à l’émission « Janno Bi » sur Sud Fm, elle a magnifié vigoureusement la position du président de la République, Macky Sall, dans cette affaire.

En effet, le chef de l’Etat, à travers un tweet, a apporté son soutien au joueur sénégalais. D’après Mme le Ministre, tous les Sénégalais, à l’unanimité, doivent saluer la position prise par le Chef de l’Etat dans cette affaire. Pour elle, le président de la République Macky Sall, à travers son tweet de soutien à Gana Guèye, a affiché la position claire du Sénégal sur l’homosexualité.



D’après Zahra IyaneThiam Diop, même ceux qui vivent à l'étranger, affirment n’avoir jamais vu un président africain comme Macky Sall, défendre avec courage la cause d'un de ses fils qui fait face à des difficultés ayant trait à l'homosexualité.



Ce qui, aux yeux de Zahra Iyane Thiam Diop, prouve davantage que le Chef de l’Etat joue pleinement son rôle de père de la Nation. Mieux, de l’avis de Mme le Ministre, le respect du président de la République en direction de nos chartes et fondamentaux, doit être mesuré à travers les actions qu'il pose.

