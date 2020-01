Affaire Guy Marius Sagna : ses avocats introduisent une nouvelle demande de liberté provisoire cette semaine Alors que la chambre d’accusation du tribunal de Dakar vient juste de rejeter la demande liberté provisoire introduite en faveur de Guy Marius Sagna, sas avocats ont annoncé qu’une nouvelle demande sera introduite dès cette semaine.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2020 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

« Nous allons poursuivre le combat jusqu’à ce que Guy Marius Sagna soit libéré, parce que nous estimons qu’en droit, il remplit toutes les conditions et toutes les garanties pour bénéficier d’une liberté provisoire. Sauf s’il est retenu pour autre chose. Aujourd’hui, nous ne présumons de rien, nous estimons juste qu’il doit être libéré », a déclaré, un de ses avocats, Me Moussa Sarr sur la RFM.

Les 8 personnes, dont les deux derniers, Fallou Galass Seck et Ousmane Sarr, arrêtées en même temps que Guy Marius, lors d’une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité, le 29 novembre dernier, ont tous été libérées.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos