Affaire Hiba Thiam : Liberté provisoire refusée à Dame Amar et Cie

Mardi 18 Août 2020

Dame Amar et ses présumés complices devront encore patienter, leur demande de liberté provisoire introduite par leur avocat a été rejetée par le juge.



Selon L'Observateur, l’avocat va saisir aujourd’hui la Chambre d’accusation pour statuer sur le rejet du juge si cette dernière ne donne pas une suite favorable à la requête, Dame Amar et ses camarades resteront en prison jusqu’au mois de novembre pour la tenue d’un procès.



Pour Dame Amar et ses présumés complices arrêtés dans l'affaire Hiba Thiam, morte par overdose dans un appartement aux Almadies

