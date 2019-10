Affaire IAAF : Lamine et Massata Diack jugés du 13 au 23 janvier 2020 à Paris L’ancien président de l’IAAF, Lamine Diack et son fils Pape Massata Diack, seront jugés du 13 au 23 janvier à Paris par le tribunal correctionnel de Paris. Une information relayée par Jeune Afrique.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 08:15 | | 0 commentaire(s)|

Lamine Diack et son fils sont accusés de corruption, abus de confiance, blanchiment d’argent, entre autres. Ils sont accusés d’avoir reçu des pots de vin des autorités russes pour couvrir des cas de dopage d’athlètes russes.

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, Lamine Diack, actuellement placé en résidence surveillée à Paris, avait indiqué qu’il n’a jamais reçu de l’argent de qui que ce soit.

A rappeler que Pape Massata Diack, ancien consultant marketing à l’AAF, est visé par un mandat d’arrêt de la justice française. Actuellement au Sénégal, il n’a jamais été entendu par la justice française dans ce dossier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos