Affaire Kaliphone vs Adja Thiaré Diaw: La réaction incroyable des Sénégalais sur les deux "cas" Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 19:53 | | 1 commentaire(s)| Kaliphone Sall est accusé de viol et coups et blessures volontaires par Adja Thiare Diaw. L’affaire défraie la chronique depuis samedi. Après une plainte de la fille contre l’activiste à la gendarmerie de Ouakam, la thèse du viol est écartée, mais les Sénégalais réclament justice même si certains ne croient plus à la justice du pays.



Thiala Loum / Khadija Thioub



