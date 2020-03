Affaire Karim Wade : l'État du Sénégal encore débouté L’Etat du Sénégal a encore été débouté par la justice monégasque le 20 février dernier, pour la seconde fois dans une procédure civile portant sur le remboursement des dommages et intérêts dus par Karim Wade et Bibo Bourgi, selon Jeune Afrique.

Le tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande d’exequatur faite par l'État du Sénégal liée à l’arrêt qu’avait rendu la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), en 2015, souligne le journal, rappelant que l’agent judiciaire du Sénégal, Antoine Félix Diome, réclamait la saisie de vingt-quatre comptes bancaires de Karim Wade, Ibrahim Aboukhalil (alias Bibo Bourgi), son frère Karim Aboukhalil et Mamadou Pouye, au titre des dommages et intérêts auxquels la justice sénégalaise avait condamné les quatre hommes.

En 2018, le tribunal correctionnel de Monaco avait déjà débouté en appel l’État du Sénégal de sa demande de saisie des mêmes comptes bancaires dans le cadre d’une procédure au pénal. Des jugements qui s’ajoutent à la décision rendue par la justice française, qui s’était, quant à elle, opposée à la confiscation des biens de Karim Wade dans l’Hexagone, rappelle le journal.



